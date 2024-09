Escuela en Londres impartirá clases con IA y sin profesor

Reino Unido está a punto de vivir una revolución en el ámbito educativo, pues a partir de septiembre, el David Game College, una institución privada en Londres, ofrecerá un curso piloto que será guiado por una inteligencia artificial (IA).

La iniciativa, que beneficiará a 20 estudiantes de secundaria, ha sido diseñada para utilizar plataformas de IA y realidad virtual (VR) como parte de su proceso de enseñanza.

Esta tecnología permite personalizar el aprendizaje de cada estudiante, detectando las áreas en las que destacan y aquellas en las que necesitan refuerzo. Según los desarrolladores del sistema, la IA adapta los planes de estudio, priorizando los temas más débiles y permitiendo una revisión eficiente al final de cada trimestre.

The UK’s first «teacherless class», using artificial intelligence instead

of human teachers, is about to start.

David Game College, a private school in London, opens its new course for 20 GCSE students in September.

August 31, 2024