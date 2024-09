Norma Piña presenta propuesta alterna de Reforma Judicial

Norma Lucía Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presentó este domingo una propuesta alterna de reforma judicial.

“Esta propuesta parte de un ejercicio amplio de escucha y diálogo con todos los actores de los sistemas de Seguridad y Justicia federal y locales, así como con legisladores, organizaciones de la sociedad civil, academias, estudiantes y víctimas de violencia”, señaló en un mensaje.

La ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña, presentó una propuesta alterna de reforma judicial.



La ministra señaló que se trata de un documento que se hará público en la página de la Suprema Corte, que es resultado de un amplio diagnóstico que integra las necesidades reales, tanto de quienes tienen a su cargo funciones de Seguridad y Justicia, como de quienes interactúan con ellos.

Explicó que también se hará público un segundo documento que surge desde la judicatura: “En un proceso reflexivo y autocrítico de las jueces y jueces federales, magistradas y magistrados federales, así como personal de los órganos jurisdiccionales y 11 sistemas de justicias locales, cuyo objetivo es aportar a la discusión sobre la reforma judicial desde la experiencia directa de quienes imparten justicia”.

A su vez, hizo un “llamado respetuoso pero firme” a los legisladores y a las autoridades de los sistemas de Seguridad y Justicia a “cambiar las cosas”.

“Debemos escucharnos entre poderes de la unión, escuchemos a las víctimas de violencia y a las personas que dedican su vida a defender los derechos humanos, escuchemos a los organismos de Justicia internacional, a los estudiantes y a los jóvenes que han salido a las calles para reclamar su derecho a un futuro libre y a un país en paz”, declaró.

“Nuestra historia no se puede definir a partir de la narrativa fácil de que todos los problemas de Seguridad y Justicia en el país son culpa de los jueces; quienes así lo crean, no conocen México. Desde el Poder Judicial Federal les decimos honestamente que nuestra resistencia no está en función de nuestro presente, nuestra convicción y compromiso va más allá de nosotros, es con las generaciones que vienen y fundamentalmente con el país que todos anhelamos”, manifestó.