Descarta INE sanción a Marte Alejandro Ruiz

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- El Instituto Nacional Electoral descartó la aplicación de una sanción al diputado de Morena Marte Alejandro Ruiz Nava.

Fue el presidente de la Junta Local del INE en Tamaulipas, Sergio Iván Ruiz Castellot, quien declaró; “estamos haciendo una especie de llamada de atención, pero es un llamado de atención no normativo, no jurídico”.

Como se recordará, Ruiz Nava declaró que las mujeres ejercen micro violencia contra los hombres al negarse a tener relaciones sexuales o hacerles «lonche».

En ese sentido, Ruiz Castellot recalcó que no es una falta propiamente dicha ya que no está violentando ninguna ley.

“Como institución, como INE, me toca respaldar esta postura institucional, es un exhorto, que los comentarios no abonen hacia la desigualdad, solamente invitamos a generar una discusión donde no se desvirtúe el tema de la mujer, donde no se pueda mal entender o provocar un retroceso en lo que ya hemos avanzado”, refirió el Presidente de la Junta Local del INE en Tamaulipas.

Por último, Ruiz Castellot destacó que de lo que se trata es de generar “un diálogo más propositivo”.