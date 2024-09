Hijo de Chester Bennington se queja de la nueva vocalista de Linkin Park

Tras el fallecimiento del vocalista Chester Bennington en 2017, la banda Linkin Park pasó por un momento muy complicado, por lo que decidieron darse un descanso de los escenarios, situación que terminó la semana pasada cuando la banda se reunió para presentar a su nueva vocalista, Emily Armstrong.

Critica a la vocalista

Con canciones como “The Emptiness Machine” se anunció que “From Zero” será el nuevo álbum de la banda, provocando emoción entre los fans de Linkin Park, no obstante a Jaime Bennington, hijo de Chester Bennington, no le agradó nada que reemplazaran a su padre, por lo que arremetió en contra de Mike Shinoda.

“¡Oye Mike! La gente no tiene dificultades para entender que Linkin Park se reinvente. La dificultad radica en cómo contrataste a tu amiga de muchos años, Emily Armstrong, sabiendo su historial en la iglesia y su relación como aliada de Danny Masterson”, dijo Bennington

Además, acusó a Mike Shinoda de querer borrar el legado de su padre en Linkin Park, algo que supuestamente aprovechó para hacer en el mes de prevención al suicidio.

“Lo que has hecho no es algo a lo que la gente se tenga que acostumbrar, no es un shock que la gente tenga que procesar y entender. Has traicionado la confianza depositada en ti por décadas de fans y seres humanos que te apoyan, incluido yo mismo. Confiamos en que serías mejor persona. Para ser el cambio. Porque nos prometiste que esa era tu intención. Ahora estás senil y sordo. Loco. A estas alturas apostaría a que lo único que conoces es la falta de respeto. ¡No me engañaste!”, dijo Bennington