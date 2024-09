Mike Shinoda, fundador de Linkin Park, responde a críticas de los fans

El regreso de Linkin Park generó opiniones divididas entre sus seguidores, con los fans más tradicionales negándose a ver a Emily Armstrong como la nueva vocalista del grupo, y es que a pesar de que muchas personas han mostrado su apoyo en esta nueva etapa, otros continúan de luto tras la muerte de Chester Bennington en el 2017.

Es así que las críticas comenzaron a llover en redes sociales y aunque la banda parecía hacer oídos sordos, el cofundador y líder de la banda, Mike Shinoda, dejó un contundente mensaje para los detractores de Emily Armstrong y recordó el legado que Chester Bennington construyó para poder hacer posible este regreso.

Defiende a Emily Armstrong

El cofundador y líder de Linkin Park explicó que la reagrupación no fue planeada como una «reunión formal», sino como un proceso gradual, marcado por sesiones de grabación donde experimentaron con varios músicos antes de decidirse por Armstrong y Colin Brittain, quien está en la batería.

De acuerdo con Shinoda, el enfoque fue orgánico, enfatizando que lo más importante era que la música fluyera de forma natural, sin forzar la inclusión de un nuevo miembro.

A pesar de esto, la llegada de Emily Armstrong no ha sido del agrado de todos y muchos fans han expresado su escepticismo respecto a la idea de que alguien nuevo tome el lugar de Bennington.

Armstrong, consciente de las comparaciones, ha dejado claro que su intención no es replicar a Chester, sino aportar su propia voz a la banda, algo que Shinoda respaldó, afirmando que «Emily no está intentando ser Chester».

“La gente ha escuchado a Linkin Park durante tanto tiempo con la voz de Chester que la idea de que alguien más esté en ese papel se siente realmente diferente […] Y lo mejor que puede pensar la gente que tiene una conexión tan fuerte con Chester, es que Chester era una persona única y una voz única, y Emily también es una persona única y una voz única. Ella no está tratando de ser él, intenta ser ella. Y yo creo que ella cantando en estas canciones suena como Linkin Park”, declaró Mike Shinoda.

Por su parte, Emily Armstrong ha descrito que unirse a la banda es un sueño hecho realidad, afirmando que es tanto un honor como una gran responsabilidad, y su enfoque está en mantener el impacto emocional de esas canciones sin intentar hacerlas suyas completamente.