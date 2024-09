¿Listos para el fin? Habrá noche del Grito, mejor checa el clima….

Diego López Bernal

Ciudad Victoria, Tam.- Si hay planes de hacer la clásica carnita asada este fin de semana y no tienes toldo, palapa, tejabán o algo parecido será mejor que lo hagas mañana viernes porque los pronósticos no son favorables para actividades al aire libre a partir del sábado.

¿Lloverá la noche del Grito de Independencia? Aunque es una leyenda urbana que siempre llueve el 15 de septiembre, también habrá que echar un ojo a los pronósticos del clima, sólo para saber si es recomendable llevar paraguas e impermeable o de plano se arriesga la gente a mojarse en la plaza del 15.

The Weather Channel indica tres días seguidos con “tormentas por la tarde” y uno más de “tormentas aisladas”, pero antes de eso El Diario MX le informa que para el viernes las posibilidades de precipitaciones pluviales son de apenas 24 por ciento, por lo que señala un cielo parcialmente nublado.

Respecto a las temperaturas, tanto para mañana como para el sábado se pronostican tan calurosas como este jueves, con máximas de 34°C (grados Celsius), en tanto que las mínimas las marca este servicio internacional del clima en 24°C para ambos días.

¿Y LAS LLUVIAS?

Es precisamente a partir del sábado 14 de septiembre cuando comenzaría la racha de cuatro días de tormentas; serían vespertinas, con 62 por ciento de posibilidades, porcentaje que se eleva ligeramente, hasta 68, para el domingo 15, la noche del Grito de Independencia.

De esta manera, en caso de concretarse los pronósticos de TWC sí lloverá el domingo próximo, aunque las tormentas previstas también se indican por la tarde, por lo que para la noche podrían despejarse las posibilidades de lluvias en la Capital de Tamaulipas.

Por último, El Diario MX le informa que también se advierten de tormentas por la tarde para el lunes 16, mientras que para el martes 17 serían aisladas, lo cual no minimiza el riesgo de encharcamientos u otro tipo de caos urbano.

Y es que hay que recordar que una tormenta es “un fenómeno meteorológico asociado al desarrollo vertical de nubosidad, acompañado de descargas eléctricas o rayos y, habitualmente, precipitación y rachas de viento intensas en superficie. Las descargas eléctricas pueden ser nube-nube, nube-tierra y nube-ionosfera”, según la Wikipedia.