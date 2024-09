“Mientras estemos en la lucha por la victoria, será un buen fin de semana”: Checo Pérez

Sergio ‘Checo’ Pérez, que larga cuarto en el Gran Premio de Azerbaiyán, manifestó en el circuito urbano de Baku que mientras puedan estar “en la lucha por la victoria, será un buen fin de semana”.

“Tengo sensaciones encontradas después de la calificación, porque creo que el segundo puesto hubiera sido posible, pero perdí algo en el segundo sector y no pude cuadrar una vuelta perfecta; aparte de que creo que los Ferrari fueron ‘súper fuertes’ hoy”, comentó Checo Pérez.

