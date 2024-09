El reguetonero Nicky Jam hizo público su apoyo hacia la candidatura presidencial de Donald Trump, desatando comentarios en su contra, incluyendo una respuesta de la agrupación mexicana Maná.

Se van contra Nicky Jam

La banda mexicana que interpreta el éxito «Rayando el Sol» arremetió contra Nicky Jam tras externar sus inclinaciones políticas y a través de Instagram, hicieron público un mensaje para el reguetonero:

“Durante los últimos 30 años Maná ha apoyado y defendido los derechos de los latinos en el mundo. No existe negocio o promoción que valga más que la dignidad de nuestra gente», se lee en el texto, acompañado por una imagen con la frase «Maná no trabaja con racistas».

La banda también tomó la decisión de bajar de todas las plataformas la canción en la que colaboraron con Nicky Jam, titulada «De pies a cabeza», a modo de protesta por las palabras del reguetonero.

¿Qué dijo Nicky Jam?

Nicky Jam habló sobre el candidato republicano y dio unas palabras sobre el apoyo que abiertamente le da para llegar nuevamente a la presidencia.

“Es un honor para mí conocerlo señor presidente. La gente de donde yo vengo no conoce a su presidente, así que me siento afortunado y dire esto, lo necesitamos, lo necesitamos de vuelta para que sea el presidente y además de eso, debo decir esto en español: Han pasado cuatro años y no ha pasado nada ¡Necesitamos a Trump! Hagamos grande a Estados Unidos otra vez», fueron sus palabras, que causaron indignación y molestia entre la comunidad latina.