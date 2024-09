Identifican a sospechoso de intento de asesinato de Donald Trump

Staff Ed.-

Ryan Routh, de 58 años y originario de Hawái, ha sido identificado como el sospechoso en un intento de asesinato contra el candidato republicano Donald Trump.

Diversos medios como CNN, Fox News y The New York Times obtuvieron la información de fuentes no identificadas.

El FBI no ha comentado oficialmente sobre el caso.

Antecedentes Criminales

Routh tiene un extenso historial criminal.

En 2002 fue condenado por posesión de un arma de destrucción masiva y cuenta con otras condenas por portar un arma oculta, posesión de propiedad robada y atropello y fuga.

En Carolina del Norte enfrenta más de 100 cargos criminales.

Participación En Ucrania

En una entrevista de 2022, Routh reveló que estuvo en Kiev durante el verano, animando a la gente a luchar por Ucrania tras la invasión rusa.

Aunque intentó unirse a la lucha, su edad y falta de experiencia militar lo impidieron, por lo que se dedicó a promover la causa ucraniana en la comunidad internacional.

