Piden a Américo intervenir para regularizar terrenos

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Este martes, habitantes del asentamiento irregular conocido como Colonia Hacienda La Finca de Matamoros acudieron a Palacio de Gobierno para pedir al Gobernador del Estado Américo Villarreal Anaya su intervención para poder regularizar sus terrenos.

Piden regularizar terreno

Como parte de una comitiva que fue recibida por funcionarios de la administración estatal, Lucero Balleza manifestó; “nosotros venimos de Matamoros Tamaulipas, la invasión es Colonia Hacienda La Finca, tenemos como alrededor de 120 terrenos, estamos irregulares”.

Dijo que después de ocupar sus predios desde hace seis meses, la petición que se hace por parte de ellos es que se instale una mesa pública donde se busque solución a su problemática y puedan regularizar su situación.

Manifestaron que ya acudieron ante el Instituto Nacional de Suelo Sustentable así como ante la Delegación de la Secretaría de Gobernación sin obtener una respuesta favorable.

“Estuvimos con el señor Felipe Narváez también pero no nos dio una solución”, señalaron.

Como parte de la problemática, mencionaron que en Matamoros existen 78 asentamientos irregulares, y hay pseudo líderes que solo exigen a la gente recursos económicos y con acciones violentas echan a la calle a quienes no les paguen mil 500 pesos para pertenecer a su organización.

“Lo que buscamos es una mesa de diálogo, no estamos interesados en dialogar con la mesa de CUMAT (Campamentos Unidos de Matamoros) ni tampoco queremos hablar ni con el señor Miguel Ángel Wong ni con Susana Jiménez tampoco, no estamos interesados en eso, queremos ver si nos pueden apoyar con una mesa de diálogo transparente, público, eso es lo que buscamos”, mencionó.

Y añadió; “la verdad ya no queremos violencia, ni que estén robando a la gente, por ejemplo dicen que para pertenecer al comité, a la asociación de ellos todos deben pagar mil 500 pesos por terreno que queremos regularizar y si no, los despojan a la mala no queremos ya eso”.

Por su parte, otra mujer , la cual se identificó como Silvia Hernández, añadió; “no queremos violaciones porque entran a robar, a tirar casas si están construidas, a palos, machetes, pura agresividad con ellos, y nosotros tenemos que pagar mil 500 o lo que nos piden con tal de obtener un pedazo de predio pero pues no se vale, ya estamos cansados de todo esto, por eso es que venimos aquí a Victoria para que nos apoyen”.