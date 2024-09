Fuerte choque deja dos personas lesionadas

Un fuerte accidente ocurrido la noche de este miércoles dejó miles de pesos en daños materiales y dos personas golpeadas.

Tránsito Municipal, informó que el percance ocurrió en el cruce del Bulevar José Sulaimán con 20 de Noviembre y aparentemente la causa fue por no respetar la luz roja del semáforo.

En el lugar dos personas resultaron lesionadas, más sin embargo no fue necesaria la presencia de la Cruz Roja.

Tránsito local comentó que el accidente ocurre entre un automóvil Volkswagen Jetta y un Nissan Sentra los cuales terminan colisionando en el transitado crucero.

Aparentemente uno de los conductores quiso ganarle al semáforo, pero al no conseguirlo provocó el accidente.

Por el momento se encontraban realizando las investigaciones para deslindar responsabilidades.