Excorista demanda a Ángela Aguilar por despido injustificado

Agencias.- La polémica y las controversias no dejan a la cantante Ángela Aguilar, pues la ahora esposa de Christian Nodal fue demandada por despido injustificado por una de sus ex coristas.

La ex corista, quien decide mantenerse en el anonimato, presentó una demanda en contra de la joven cantante por supuestamente terminar su relación laboral sin previo aviso mientras se encontraba en licencia de maternidad.

No le brindó seguro médico

El abogado de la ex corista, Arturo Yahir Caridad, declaró al programa De todo para la mujer, de Maxine Woodside, que la joven cantante ni siquiera le brindó un seguro médico a su colaboradora, por lo que ella tuvo que hacerse cargo de los gastos de su embarazo.

Ella deseaba reincorporarse a sus labores para hacer frente a los gastos que generó su parto; sin embargo, se llevó una gran sorpresa al saber que había sido despedida.

«Esta persona no tenía ningún tipo de seguro médico por parte de su empleador; es decir, ella tuvo que cubrir sus gastos de parto y por lo menos esperaba que pudiera reincorporarse a sus labores, pero su sorpresa fue que estaba despedida», mencionó el abogado Yahir Caridad.

Situación legal de la cantante es complicada

El abogado explicó que la situación legal de la cantante es complicada, ya que se niega a acudir a las citas y las autoridades la han dado por confesa, es decir, que se niega a responder, algo que le podría traer serias consecuencias.

«Angela Aguilar esta confesa; es decir, está en rebeldía. No hay ningún apoderado legal que la represente, no ofreció pruebas, no se presentó a absorber posiciones y tampoco presentó ningún tipo de justificación de por qué no comparecieron. De ahí que el juicio siguió sus etapas y pronto se va a dar una resolución».

El abogado de la excorista de Ángela Aguilar contó que durante una de las audiencias referentes al caso se presentó una persona haciéndose pasar por el abogado de Ángela, pero cuando se le pidió acreditarse como su defensor legal, no tuvo forma de hacerlo.

