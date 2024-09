“Tenemos una noche larga por delante”: Checo Pérez

El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, que saldrá decimotercero en el Gran Premio de Singapur, declaró que “adelantar es muy difícil” en esa pista, por lo que cree que tendrán “una noche larga por delante” durante la carrera de este domingo.

“Fue una sesión (de calificación) muy complicada. La Q1 (primera ronda) estuvo bien, tuvimos una progresión con las ruedas y con el coche; y todo discurría en el sentido correcto. La pista se estaba poniendo más rápida, pero en la Q2, de repente, era difícil cuadrar una vuelta, sólo encontré una décima. Y estábamos sufriendo, sobre todo con los neumáticos; y algo me pasaba con los frenos”, comentó Checo Pérez.

Disappointed to be out in Q2. We struggled to get tires temps in the window on the last lap. The car has improved, though, and points are won tomorrow. It’s a tough track for overtaking, but we’re ready for a long race! #NeverGiveUp

Decepcionado de quedar fuera en Q2. Tuvimos… pic.twitter.com/rJIwwjWc8H

