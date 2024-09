Alumnos podrían «chamaquear» a maestros con IA

Staff ED

La Inteligencia Artificial (IA) se considera un reto para los maestros de Tamaulipas y para la educación en general, ya que podría afectar el proceso de aprendizaje de los alumnos, consideró el diputado local Juan Vital Román Martínez.

El legislador quien preside la Comisión de Educación del Congreso del Estado, admitió que podría darse el caso de que alumnos traten de engañar a los maestros entregando tareas realizadas por las herramientas que ofrece la Inteligencia Artificial.

Un tema complejo e interesante

En entrevista, el diputado de Morena dijo “es un tema muy complejo y muy interesante a la vez, yo creo que un futuro tenemos que legislar en ese sentido, de hecho, en Estados Unidos ya se está legislando”.

En cambio, Román Martínez dijo que la IA se tiene que tomar como una herramienta más para el proceso de aprendizaje en las escuelas, “es una herramienta invaluable yo considero que se pueden sacar conclusiones y avanzar más rápido”.

El diputado local añadió “pero también los maestros nos tenemos que poner al tito en esta cuestión y ya un poco lo demostramos en la pandemia con maestros que no sabían y agarraron las computadoras y poniéndose a la vanguardia de la tecnología”.

Rápido avance de la tecnología

Afirmó que ante el rápido avance de la tecnología “ya no podemos detener esto para la vida y yo creo que no tardará mucho que ya la Inteligencia Artificial, si no es que ya está , va a estar en esos términos”.

Dijo que eso obligará otra vez a los maestros a que se pongan a la vanguardia, para no permitir que los estudiantes dejen de hacer sus deberes y los realicen a través de la IA “por eso los maestros deben estar a la par de lo que viene”, concluyó.

