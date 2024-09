Rescatan a turistas a punto de ahogarse en Playa Miramar

Antonio Campos / El Sol de Tampico

Dos turistas estuvieron a punto de ahogarse en Playa Miramar tras ser arrastrados a una zona profunda por un fuerte oleaje, lo que les impidió mantenerse a flote. Afortunadamente fueron auxiliados por comerciantes y guardavidas.

Rescate en Playa Miramar

El responsable de salvavidas voluntarios, Juan Aquino Hernández, informó que alrededor de las 13:50 horas, les reportaron a dos personas que presentaban complicaciones para poder salir del agua a la altura de la torre dos, por lo que se movilizaron de inmediato.

Ya en el lugar de los hechos, identificaron a varios metros hacia el mar a la pareja de turistas, a quienes a pesar de los esfuerzos se les imposibilitaba mantenerse a flote, obligando a los rescatistas a ingresar al agua para socorrerlos.

Ante el fuerte oleaje, se requirió el apoyo de una embarcación en donde viajaban otros guardavidas, quienes se arriesgaron para salvar al hombre hombre y a la mujer que se encontraban en el agua.

Posteriormente fueron llevados a tierra, donde técnicos de atención médica prehospitalarias les brindaron los primeros auxilios y acompañaron a una de las palapas en donde fueron valorados.

Socorrista presentó complicaciones

Juan Aquino Hernández destacó que uno de los guardavidas a su cargo también presentó algunas complicaciones tras haber tragado demasiada agua salada al momento que realizaba las maniobras con la boya, lo que afortunadamente no pasó a mayores. No obstante, hizo un llamado a las demás corporaciones y comerciantes que brindan la orientación a los visitantes a que los exhorten a no ingresar a zonas de alto riesgo.

“Le hemos recomendado a la población que tenga mucho cuidado hay que entender que para eso están puestas las banderas en las torres de vigilancia y en esta ocasión un día la amarilla lo que representa que deben de ingresar, pero bajo mucho cuidado ya que así se evitará una desgracia”, dijo.