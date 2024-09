Renuncia el “presi” y regresa Paco Cortez

César Vázquez. –

Cd. Victoria, Tamaulipas. – En una rápida y fugaz rueda de prensa, el ahora ex director general del Club de Futbol Correcaminos, David Ashdruval Martínez Hernández, renunció a su cargo.

“Las autoridades sabían de la decisión que como presidente se toman y hoy día nos piden que se reincorpore el profesor Francisco Cortez, decisión por la cual yo doy un paso a un lado, esa decisión la hago porque no concuerdo en las formas, yo siempre he buscado lo mejor para el club”, dijo.

Antes de dar a conocer la inesperada noticia, el ex directivo naranja compartió algunos de los logros que hizo en su gestión en los últimos días mencionando que entabló platicas con la Federación Mexicana de Futbol para traer a esta Ciudad un partido de la Selección Mexicana Femenil categoría mayor en la fecha FIFA del 29 de octubre ante la Selección de Tailandia.

Además, habló del buen trabajo que han hecho con las Escuelas del Bienestar que las forman más de 400 niños y con los equipos de fuerzas básicas, abordando el caso de los jugadores Rafael Arce y Emilio López que se van integrar a la selección sub-20 de la Liga Premier.

“Esto que acabo de decirles es lo que hemos estado haciendo en los últimos años y finalmente es agradecerles a todos, a los papás, a la afición, a los jugadores con los que siempre hemos cumplido todos los acuerdos, todo lo que nos hemos planteado”, comentó Martínez Hernández.

“Gracias a las autoridades, a los órganos de protección civil, cruz roja que siempre estuvieron con nosotros en todos los eventos institucionales que colaboran con Correcaminos”, finalizó.

COMUNICADO DEL CLUB

Por medio de redes sociales la institución naranja publicó un comunicado que dicta lo siguiente:

“El Club de Fútbol Correcaminos informa que, a partir de este día, David Ashdruval Martínez Hernández renuncia a su cargo como Director General de este equipo”.

“Nuestra Institución agradece el trabajo realizado desde la Liga de Expansión, así como también ser un fuerte impulsor en cada una de las categorías creadas desde la Sub 13, Sub 15, Sub, 17, además de los equipos de Liga TDP, Premier, Femenil TDP, Academias Correcaminos y de igual manera las Escuelas Bienestar Correcaminos”.

“De igual modo se realizó el desarrollo de jugadores jóvenes que hoy en día se encuentran formando parte del primer equipo y que han llevado a cabo el proceso de Fuerza Básicas”.

“Reconocemos su trabajo y liderazgo al frente de la Institución, deseándole el mayor de los éxitos en sus planes y proyectos futuros”.

REGRESA PACO CORTEZ

Después de ser despedido el sábado “por un comunicado”, el entrenador Francisco Cortez Rodríguez, junto con su cuerpo técnico regresan a tomar el mando de Correcaminos.

A las autoridades presuntamente de la Universidad Autónoma de Tamaulipas no les habría gustado la idea de quitar a Paco del equipo y es por eso que regresa a la institución.

Actualmente el entrenador victorense tiene a Correcaminos con 5 puntos en el último puesto de la clasificación de la Liga de Expansión, campaña donde solo ha podido ganar en una ocasión.