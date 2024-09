Feministas regalan silbatos en la Plaza de Armas a mujeres

Mariela Macay/ El Sol de Tampico

Cuando una persona se siente en peligro en ocasiones pierde hasta la voz para poder gritar ante ello, feministas regalaron silbatos en la Plaza de Armas de Tampico.

La presidenta de la Barra de Juristas con Perspectiva de Género en el sur de Tamaulipas, Nury Romero, informó que el propósito de esta dinámica es que si una mujer se siente en peligro en vía pública ocupe el silbato atraer la atención y asustar al agresor.

“Cuando esto le pasa a una mujer, la voz se le va, el miedo las aterroriza; es una actividad social, hoy día naranja, hoy día 25 en contra de la violencia hacia las mujeres”, declaró.

Invitan a usar el silbato para pedir ayuda

“La invitación es a que utilicen un silbato en caso de que tengan miedo, si sienten miedo y la voz se les va, utilicen un silbato con responsabilidad para pedir ayuda, pedir auxilio”, sostuvo.

Afirmó que existe omisión por parte de la Fiscalía ya que de 500 denuncias presentadas en la zona sur ninguna se ha judicializado.

“Las mujeres no quieren denunciar porque la Fiscalía no hace nada. Se pierde la credibilidad ante las instituciones y las dependencias porque no hay resultados”, afirmó.

“No es posible que el mes pasado hubo tres mujeres asesinadas en el sur y ahora en este mes la pérdida de la vida de un adolescente”, añadió.

La esperanza es que las personas las escuchen

La activista reconoció que hay veces es complicado ayudar a las mujeres ya que las personas en la calle utilizan audífonos.

“De 10 personas, siete utilizan audífonos, nos quedan tres, la esperanza es que de esos tres uno pueda hacer la diferencia”, afirmó.

El segundo trimestre del año, según cifras de la Fiscalía del Estado, se presentó una incidencia delictiva de 7 mil 29 casos de delitos, entre los tipos de delitos que más se han levantado querellas son violencia familiar con 2 mil 289 hechos.

El organismo señaló que los municipios donde más se registraron denuncias fueron Reynosa con un total de mil 704, seguido de la capital Ciudad Victoria con mil 329 y la zona sur de Tamaulipas.

“Si sientes que te acosan, si sientes que te persiguen, si sientes que te arrebatan a tu hijo, a tu hija de las manos, utiliza un silbato, haz ruido contra la violencia”, reiteró Nury quién entregó estos artículos en el centro de Tampico.

☀️ también te puede interesar: