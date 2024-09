Inaugurarán Interfacultades UAT Zona Centro

César Vázquez. –

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Este jueves, con la participación de más de 1600 estudiantes-deportistas, se pondrá en marcha de manera oficial, la Edición 2024 de los Juegos Deportivos Interfacultades de la Zona Centro, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

La ceremonia protocolaria de inauguración será a las 18:00 horas, en el Estadio Universitario “Prof. Eugenio Alvizo Porras”, en la que desfilarán las 6 Facultades y 2 Unidades Académicas, encabezados por sus directoras y directores.

En el presídium se espera la presencia del Rector de la UAT, MVZ Dámaso Anaya Alvarado, entre otros invitados especiales.

Los participantes: Facultad de Comercio y Administración Victoria, Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Facultad de Enfermería, Facultad de Ingeniería y Ciencias, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Unidad Académica Multidisciplinaria Mante y Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano.

Las disciplinas: Baloncesto, Baloncesto 3×3, Béisbol, Futbol Asociación, Futbol Bardas, Softbol, Tochito, Voleibol de Playa y Voleibol de Sala.

Si las condiciones climatológicas lo permiten, este jueves se ponen en marcha las acciones a partir de las 10:00 de la mañana, con actividad de la Jornada 1, en lo que respecta al Básquetbol Varonil, en la duela del Gimnasio Multidisciplinario, el fútbol asociación en el Campo Hundido y el Softbol Femenil en el Sintético de la Villa Olímpica Tamatán.

A continuación, la actividad de este jueves:

BÁSQUETBOL VARONIL

GIMNASIO MULTIDISCIPLINARIO

Jornada 1

10:00 Horas Zorros FCAV Vs. Delfines FEV

11:00 Horas Cuernos Largos FMVZ Vs. Dragones UAMMC

13:00 Horas Vaqueros FIC Vs. Abejas UATSCDH

FUTBOL ASOCIACIÓN FEMENIL

CAMPO HUNDIDO 1

Jornada 1

10:00 Horas Zorros FCAV Vs. Alces FCEH

12:00 Horas Dragones UAMMC Vs. Búhos FDCSV

14:00 Horas Delfines FEV Vs. Abejas UATSCDH

SOFTBOL FEMENIL

CAMPO SINTÉTICO DE LA VILLA OLÍMPICA TAMATÁN

Jornada 1

10:00 Horas Zorros FCAV Vs. Delfines FEV

13:00 Horas Dragones UAMMC Vs. Abejas UATSCDH