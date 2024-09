Aprueba Tamaulipas la militarización de la GN

Rogelio Rodríguez Mendoza

Cd. Victoria, Tam.- Con el voto en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC), quienes coincidieron en que se está militarizando el país, el Pleno del Congreso del Estado aprobó la minuta proyecto de reforma constitucional que coloca a la Guardia Nacional, (GN), bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, (Sedena), y le otorga facultades de investigación de los delitos.

Durante una sesión extraordinaria celebrada este jueves, y a la que no asistieron ocho de los 36 diputados que integran la legislatura, el Pleno respaldó la reforma a la Carta Magna, con 18 votos a favor y 10 en contra.

De esa manera, Tamaulipas se coloca entre los primeros estados en dar el aval a la minuta de reforma constitucional.

La diputada del PRI, Alejandra Cárdenas Castillejos, advirtió que la reforma tiene una clara intención de militarizar el país y amenaza los cimientos de la democracia y seguridad de los mexicanos.

“Quiero ser clara: esta reforma es un grave error que no podemos permitir.

En primer lugar, nos debemos preguntar: ¿Qué tipo de país queremos ser? ¿Una nación donde los militares patrullan nuestras calles como si estuviéramos en guerra, o una sociedad donde la seguridad pública está en manos de instituciones civiles, como se da en cualquier nación democrática?” cuestionó.

Y añadió: “La militarización de la seguridad pública no es la solución a la problemática actual. Esta iniciativa que estamos discutiendo es en realidad, un peligroso retroceso”.

Para demostrarlo expuso cifras que calificó de alarmantes: “en este sexenio, hemos alcanzado la cifra estremecedora de 200 mil muertes violentas. Doscientas mil vidas perdidas. Doscientas mil familias destrozadas. Esta tragedia nacional es una prueba irrefutable del fracaso de la estrategia actual”.

Dijo que a pesar de años de presencia militar en las calles, la violencia y el crimen organizado siguen siendo una plaga en nuestra sociedad.

“Esta estrategia ha fallado de manera terrible, y seguir por este camino solo nos llevará a más sufrimiento, a más muertes, a más dolor para el pueblo, pero sobre todo, no solucionará la violencia que se vive en todo el país” sentenció.

Pidió a los ciudadanos no dejarse engañar , porque la reforma no es progreso, y al contrario es retroceso.

En vez de ello, dijo, el gobierno debe fortalecer las instituciones civiles, no debilitarlas.

“Necesitamos un sistema de justicia robusto y eficiente. Necesitamos programas de prevención del delito que ataquen las raíces de la violencia: la desigualdad, la falta de oportunidades y la corrupción” indicó, al calificar de simplista y peligrosa la solución que propone Morena.

“El futuro de nuestro país está en juego. Digamos no a la militarización” cerró.

El panista, Ángel Covarrubias Villaverde, aclaró que su partido está a favor de la seguridad y la paz de los mexicanos, pero condena acciones totalitarias que buscan llevar a México a un bloque absolutista.

“Aunque lo nieguen, diciendo que no es militarización, con la reforma están dando el primer paso para convertir a México en una dictadura” advirtió.

Dijo que para el PAN es más importante fortalecer las policías civiles, que han dado más resultados que los militares.

“Queremos seguridad y paz pero no a costa del estado de derecho” señaló.

Gustavo Cárdenas, de Movimiento Ciudadano (MC), acusó que la reforma constituye el último clavo al féretro de la seguridad civil, y además rompe con el orden constitucional democrático.

“Es una reforma que termina de militarizar al país. Lo hacen utilizando argumentos engañosos, olvidando que los militares también han cometido violaciones graves y y también son susceptibles a la corrupción” dijo.

“La guerra es la salida cobarde a los problemas de la paz” sentenció.

Por su parte, el diputado de Morena, Isidro Vargas Fernández, defendió la reforma, al considerar que su objeto es fortalecer a la Guardia Nacional para ser un ente que combata la violencia y los delitos.

Negó que se trate de una militarización de la corporación, porque aunque estará adscrita a la Sedena será solamente para efecto de sus integrantes reciban un entrenamiento similar a los castrenses.

“Va a brindar un marco jurídico para dotar a la Guardia Nacional de certeza jurídica como auxiliar de fuerzas armadas en tareas de seguridad. Va a garantizar la seguridad ciudadana. Va a haber mayor coordinación con los tres ordenes de gobierno” mencionó.

RECONOCEN DERECHOS A PUEBLOS INDIGENAS.

En la misma plenaria fue aprobada, por unanimidad de votos, la minuta de reforma constitucional que reconoce en el texto de la Carta Magna los derechos de los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas.

Para ello, se reforma, adiciona y deroga el artículo 2 de la ley suprema del país, con el fin de reconocer, por primera vez, a los pueblos indígenas y afromexicanos, como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.