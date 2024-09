“Cobija” Trife a Ismael; podrá rendir protesta sin credencial

Cd. Victoria, Tam.- La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, con sede en Monterrey, dio la razón al diputado electo del PAN, Ismael García Cabeza de Vaca, al considerar que podrá rendir protesta en el cargo, con o sin credencial de identificación.

Lo anterior, luego de que, esta noche el Pleno de la Sala Monterrey resolvió, por unanimidad de votos, el juicio de revisión constitucional promovido por García Cabeza de Vaca y sus compañeros, Gerardo Peña Flores y Mirna Edith Ramírez Perales.

A través de dichos recursos, los tres panistas impugnaron el oficio firmado por el presidente de la Diputación Permanente, Humberto Prieto Herrera, mediante el que se les informaba que deberían acudir a gestionar su credencial de identificación, este viernes a partir de las 09 horas.

De acuerdo con una reforma a la ley organizacional del Congreso, aprobada el pasado 24 de septiembre, todos los diputados electos deberán someterse al proceso de verificación de identidad tres días antes de la toma de protesta, toda vez que la credencial de identificación será requisito para ingresar al recinto legislativo para la toma de protesta.

Al respecto, el magistrado electoral, Ernesto Camacho Ochoa, determinó que, no resulta jurídicamente viable la imposición de consecuencias jurídicas tendentes a impedir asumir el cargo a los diputados electos, por el solo hecho de no haber acudido a la verificación de identidad.

Consideró que, es excesiva la disposición de la ley Congreso que pretende bloquear a una persona que ya fue electa por el pueblo, por el solo hecho de no haber cumplido formalidades administrativas.

“Esto no es posible. Es legitimo intentar estrategias políticas y administrativas pero deben estar sujetas a límites constitucionales” mencionó.

En razón de ello, llamó a la moderación y a la autocontención a las mayorías parlamentarias, y advirtió que frente a las tentaciones del abuso del poder los jueces electorales deben marcar límites.

Por su parte, la magistrada Claudia Valle Aguilasocho, consideró que condicionar la toma de protesta de los diputados electos al tramite de una credencial de identificación, “es absoluta, clara y contundentemente inconstitucional”.

“Es un absurdo, un exceso, totalmente excesiva” dijo, al tiempo de advertir que debe inaplicarse esa disposición de la ley del Congreso.

El proceso de credencialización fue realizado este viernes, desde las 9 de la mañana, pero el panista, Ismael García Cabeza de Vaca, no acudió, al optar por impugnar la disposición ante la Sala Regional, quien esta noche le dio la razón.

La consecuencia es que el hermano del exgobernador panista, Francisco García Cabeza de Vaca, podrá acudir a rendir protesta aunque no tenga credencial.