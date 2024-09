Impedidos vectores para fumigar contra el dengue en lotes baldíos

Por Alfredo Guevara

Cd. Victoria, Tam.- Aunque los terrenos baldíos o abandonados representan un elevado riesgo para la reproducción del mosco Aedes Aegypti, que produce los síntomas del dengue, desafortunadamente quienes trabajan en vectores no pueden ingresar al interior para realizar trabajos de fumigación.

El representante de vectores en la Jurisdicción Sanitaria Uno, en Ciudad Victoria, planteó que estos predios deben ser considerados como de máxima prioridad en la estrategia de control larvario, sobre todo, porque se trata de sitios que en algunas ocasiones acumulan agua en la que se reproduce el mosco.

Expuso que derivado de las últimas precipitaciones pluviales en fraccionamientos, colonias y ejidos de la Capital del Estado, hay terrenos que presentan encharcamientos y crecimiento de la hierba, sitios ideales para la reproducción del mosco, sino se realiza un trabajo de fumigación en el corto plazo.

Declaro que el personal de Vectores tiene plenamente identificados esos predios, a los que desafortunadamente lo pueden ingresar las brigadas para realizar trabajos de fumigación, toda vez que se trata de una propiedad privada, que por lo tanto se requiere de autorización del dueño.

Comentó que los trabajadores hacen reportes diarios que se entregan a los encargados de cada brigada como a los supervisores de las cuadrillas, y que en esos reportes explican los motivos por los cuales no se pudo entrar incluso a los hogares a trabajar.

“Si la puerta está cerrada o si no tenemos acceso difícilmente se puede trabajar, o si te dejan entrar pero el solar de al lado está baldío y no tiene acceso, pues como le haces, es algo imposible”.

Estableció que así como hay voluntad de algunas personas para permitir el ingreso a las viviendas para realizar trabajos de fumigación, hay otras que no están de acuerdo y no permite el paso a las brigadistas a cumplir con esa encomienda.

Miguel Ángel Martínez, consideró que en las mesas de seguridad se podrían tomar medidas legales para que el personal de Vectores pueda entrar a todos los lotes baldíos que son potenciales riesgos de reproducción del mosquito transmisor del dengue y aplicar las medidas preventivas para evitar que se reproduzca el mosco que produce los síntomas en las personas.