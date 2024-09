Reitera SET: habrá clases el lunes 30

José del Carmen Perales Rodríguez

Las actividades escolares en los planteles públicos del estado de forma habitual el próximo lunes 30, tal como lo marca el calendario escolar 2024-2025 el cual no es posible modificar para establecer un día de asueto, pues fue adecuado conforme al contexto climático estatal, informó Lucía Aimé Castillo Pastor.

La titular de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), refirió que dicho documento fue modificado y propuesto a la Secretaría de Educación Pública (SEP), a partir de un proyecto elaborado conjuntamente entre la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)

“El próximo lunes 30 de septiembre se laborará de manera habitual en las instituciones educativas de Tamaulipas, efectuar cambios para establecer un día de asueto no planeado en el calendario escolar es difícil, en especial porque Tamaulipas tiene un calendario de 185 días laborales”, expuso.

En ese sentido recordó que el actual ciclo lectivo culminará antes que el del resto de las entidades, debido a las adecuaciones autorizadas por la SEP, para proteger a la comunidad escolar de las altas temperaturas de la época de verano que se esperan tener en el año 2025.

“El proyecto de adecuaciones al calendario escolar 2024-2025, se realizó en colaboración y planeación de diferentes áreas de la SET, con integrantes de la Sección 30 del SNTE, para una menor exposición de las y los estudiantes y las y los trabajadores de la educación a periodos prolongados de calor y un menor riesgo de situaciones de golpe de calor”, precisó.

Castillo Pastor puntualizó que los cambios al calendario educativo “deben ser resultado de un proceso de planeación y aviso oportuno, de las autoridades competentes a las comunidades educativas y a la sociedad en general, con el propósito de no alterar las actividades sociales, económicas y productivas de la entidad”.