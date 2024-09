Ofrece Carlos Peña reconciliación en Reynosa

Rindió protesta como Presidente Municipal de Reynosa para el período 2024-2027.

Staff ED

Reynosa, Tam.- Carlos Peña Ortiz rindió protesta como Presidente Municipal para el período 2024-2027, en una ceremonia emotiva y multitudinaria con la asistencia de más de 4 mil ciudadanos reunidos en la impresionante explanada del Museo del Ferrocarril.

Acompañado por el representante del Gobernador Tamaulipas, Dr. Américo Villarreal Anaya, el Secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Raúl Quiroga Álvarez; el alcalde electo dirigió un mensaje a los reynosenses: «quiero expresarles agradecimiento por la oportunidad que me dieron de servirles; hoy, al recibir el honor de volver a desempeñar este cargo, no tengo palabras para expresar mi gratitud por haber sido electo el primero de junio.

A Reynosa no la para nada ni nadie porque su gente se atreve a ir detrás de un sueño, demostrando que lo que llaman imposible se puede lograr; de parte de un servidor siempre defenderemos este privilegio que nos da la vida, ser reynosenses, ¡Viva Reynosa, Viva Tamaulipas, Viva México!»

El Alcalde agradeció la compañía de la Senadora Maki Esther Ortiz Domínguez, de su esposo el Presidente del Patronato del DIF-Reynosa, Carlos Luis Peña Garza; del Senador José Ramón Gómez Leal; el Obispo de la Diócesis de Matamoros, Monseñor Eugenio Andrés Lira Rugarcía; el Cónsul de México en McAllen, Froylan Yescas Cedillo; Diputados Federales, Claudia Alejandra Hernández Sáenz, Olga Juliana Elizondo Guerra, Casandra Priscila De los Santos Flores y José Braña Mojica; Diputados Locales Gabriela Regalado Fuentes, Mauricio Alonso Hernández Gaytán, Edgar Melhem Salinas, Javier Villarreal Terán e Isidro Jesús Vargas Fernández; el Diputado Local electo, Juan Carlos Zertuche Romero.

«Expreso mi más sincero agradecimiento al Presidente Andrés Manuel López Obrador por su incansable labor en la transformación de nuestro país. De igual forma agradezco también el trabajo del Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, así como su esfuerzo y compromiso por Reynosa durante nuestra gestión», dijo el Alcalde y añadió que colaborará con la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Invitados especiales: Coronel Milton Carlos Pantaleón Rocha, Comandante del Doceavo Batallón de la Guardia Nacional; Teniente Coronel Francisco Javier Delgado Gil, Segundo Comandante del 19° Regimiento de Caballería Motorizado; Coronel Enrique Nieto Gutiérrez, Coordinador General de la Guardia Estatal; Abel Ramírez González, Fiscal de Distrito Reynosa; Policía A, Ángel Oziel González, Encargado de la Policía de Proximidad; el Comisionado de la ciudad de Mission, Texas, Rubén Plata; Felipe Garza Narvaez, Delegado de la SEGOB en Tamaulipas.

Con la compañía de integrantes de su familia, el Presidente Municipal agradeció a todos los reynosenses por su elección.

La visión y liderazgo de Carlos Peña Ortiz demostró su compromiso con la transformación, el bienestar social y el desarrollo de Reynosa; su administración modernizó vialidades, promovió el arte y la cultura, la educación, y el deporte como herramienta para lograr una ciudad de paz.

Este nuevo trienio será testigo de grandes logros y transformaciones. La ciudadanía depositó nuevamente su confianza en Carlos Peña Ortiz, y él está listo para seguir trabajando incansablemente por el futuro de Reynosa, como lo afirmó ante el Cabildo al que tomó protesta y agradeció el apoyo de Síndicos y Regidores salientes.

Asistieron líderes sindicales, representantes de partidos políticos, dirigentes de Cámaras, asociaciones y ciudadanos comprometidos con la transformación de Reynosa.

¡Un nuevo capítulo comienza! ¡Reynosa está lista para volar aún más alto!