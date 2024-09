Paul Stanley habla sobre su reencuentro con Mario Bezares

Luego de haberle dicho que «estaba en paz» con él, Paul Stanley no lo ve como un perdón hacia Mario Bezares luego del distanciamiento ocurrido durante 25 años tras el asesinato de su padre, el mítico presentador de televisión Paco Stanley.

En un encuentro con medios de comunicación de entretenimiento, Paul Stanley dio algunas palabras a tan sólo algunas horas de haber ingresado al foro del reality show donde participó el año pasado.

‘No es un perdón’, dice Paul Stanley

El conductor de ‘Hoy’ dejó bien en claro que no se trataba de algún tipo de perdón el haberle aceptado a la productora del programa el ingresar al foro para hablar con Mario Bezares puesto que asegura que no tiene qué perdonarle a él ni a su familia.

«Y que quede claro no es un perdón lo que hice porque no tengo que perdonar a Mario Bezares ni a su familia, yo lo único que hice fue decirle yo estoy en paz contigo y yo no tengo ningún problema yo ya solté como lo dije y tú también, ya suéltalo como lo dije y bendiciones para los tuyos».

Entre otros asuntos, Paul aseguró que aunque ha abierto heridas del pasado, la terapia ha sido de una gran ayuda para poder salir adelante; asimismo, dejó bien en claro que busca llevar una vida en paz y no marcada por la tragedia para su hija.

Asimismo, asegura que muchos de los recuerdos que tiene con su padre, Paco Stanley, son junto con Mario Bezares durante su juventud, por lo que, de volverse a reunir con él, le gustaría memorar grandes momentos.