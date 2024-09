Huracán Helene deja casi 100 muertos en el sureste de EU

Staff Ed.-

El huracán Helene ha causado la muerte de cerca de cien personas en seis estados del sureste de Estados Unidos, con Carolina del Norte como el estado más afectado.

El gobierno ha emitido una declaración de “gran desastre” para facilitar las labores de asistencia.

Hasta el momento, el recuento oficial indica al menos 93 fallecidos, aunque algunas estimaciones no oficiales elevan la cifra a 105.

Carolina del Norte ha registrado el mayor número de muertes, con 36 víctimas, seguido por Carolina del Sur con 25, Georgia con 17, Florida con 11, Virginia con 2 y Tennessee con otros 2.

localidad de Asheville se ha visto gravemente afectada, con casas destruidas y calles cubiertas de escombros.

Las intensas lluvias han provocado deslizamientos de tierra que han arrasado carreteras y dañado infraestructura crítica.

Helicopter view of Asheville North Carolina.

People have been volunteering their time and resources to go up and help the areas affected. Asheville, Boone, and chimney rock village.

Praying for all those affected by hurricane Helene. pic.twitter.com/rzfurAyyMw

— j.UAP (@JDFloridaSun) September 30, 2024