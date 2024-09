Trump propone “un día muy violento” para acabar con el crimen en EU

El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, propuso una “solución” para el crimen en ese país que consiste en autorizar un día “realmente violento” para que las fuerzas policiales restauren el orden.

Esta propuesta causó polémica debido a que parece salida de la franquicia de películas “La Purga”, en la cual una noche cada año todos los crímenes se encuentran permitidos, como una solución para acabar con los delitos.

El republicano consideró que si se permite a los policías ser “extraordinariamente duros” por un día se correrá la voz y acabarían los delitos, en un mensaje emitido el domingo durante un mitin en Erie, Pensilvania, junto al congresista Mike Kelly

El expresidente dijo que los migrantes son culpables del incremento de la criminalidad y acusó a la “izquierda liberal” de impedir que las fuerzas policiales intervengan.

Trump on theft: If you had one really violent day.. .. … One rough hour. And I mean real rough. The word will get out and it will end immediately. pic.twitter.com/DkOdULcV32

— Acyn (@Acyn) September 29, 2024