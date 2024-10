“Tenemos muchos candados que destrabar”: Prieto

Por Rogelio Rodríguez Mendoza

En la 66 legislatura local, “vienen cosas muy interesantes. Hay muchos candados que destrabar”, afirmó el coordinador de la bancada de Morena, Humberto Prieto Herrera.

El reynosense, quien se perfila como el presidente de la Junta de Gobierno, dijo que a partir de la primera sesión ordinaria, a celebrarse este miércoles al mediodía, Morena comenzará a quitar los “nudos” que el PAN dejó en la constitución y las leyes durante las anteriores legislaturas.

“Vamos a destrabar todos para transitar de una mejor manera”, dijo.

Aclaró, sin embargo, que “nosotros no perseguimos, no reprimimos. No somos como los de enfrente. Simplemente buscamos que se haga justicia, y tarde o temprano va a llegar la justicia”, indicó.

Al referirse a la renuncia del Fiscal especializado en combate a la corrupción, Raúl Ramírez Castañeda, dijo sentirse sorprendido.

“Pues ahora si ya no sé que onda con el amparo pero el señor decidió presentar su renuncia y con gusto se le recibió” refirió.

Morena ya tiene listas sus primeras iniciativas

Fue insistente en que, Morena ya tiene listas sus primeras iniciativas como grupo parlamentario, aunque se negó a detallar su contenido.

“Y si el Ejecutivo presenta su iniciativa preferente con gusto la vamos a recibir”. dijo.

☀️ También te puede interesar: