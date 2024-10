Se les acaba el plazo a los productores para registrarse

Por Alfredo Guevara

Los productores interesados en recibir un apoyo que impacte en la productividad, disponen hasta este viernes para registrarse en los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (Cader), confirmó Antonio Varela Flores titular de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura.

Y aunque la idea es que se inscriba la mayor parte de los productores para no dejar a nadie fuera del apoyo de los 270 millones de pesos, autorizados por el gobernador Américo Villarreal Anaya, admitió que “seguramente no va a ocurrir eso”.

Es decir, habrá productores que decidan no registrarse o que no cumplan con la mecánica operativa, de tal forma que el recurso que no sea utilizado en apoyo a la productividad, se destinará a un fondo que permita invertirlo en otras acciones.

Adelantó que cuando el cultivo esté en crecimiento, en caso de que presentara plaga de gusano, en este caso lepidópteros, empezar a liberar insectos benéficos como los tricogramas, que son los que parasitan a los huevos de las palomillas para evitar que nazca el gusano, explicó.

Productores se registran

Hasta ahora, comentó que los productores de la zona norte y valle de San Fernando se han acercado a los Cader y registrado para ser susceptibles de recibir semilla o diésel, conforme a la mecánica operativa y la convocatoria emitida.

Después del cierre de registro, adelantó que se hará un balance del registro y el recurso que finalmente no se utilizará para destinarlo a otros conceptos que impacten en la productividad.

“También se puede destinar para controlar el pulgón, los áfidos, se usa otro insecto benéfico que es el tricogramas, ya tuvimos pláticas con las personas que lo producen para empezar a liberar en el momento adecuado”, aseveró.

Otra de las demandas que hicieron los productores, tienen que ver con biofertilizantes.

“Como no podemos nosotros controlar el precio del sorgo que es a nivel internacional, lo que sí podemos hacer es impactar en la productividad, entonces si damos esos apoyos para esperar cosechar más o tener un cultivo que nos dé más rentabilidad” declaró.

Por último, señaló que, si el dinero alcanza, se pretende hacer un parque de maquinaria para ofrecer el servicio a costo, para que de esa forma no sea oneroso para el productor.