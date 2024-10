Ismael dice tener síntomas de Covid; “en cuanto se aliviane aquí lo esperamos”: Prieto

Por Rogelio Rodríguez Mendoza

El panista, Ismael García Cabeza, justificó su inasistencia a la sesión del Congreso donde rendiría protesta como diputado local, bajo el argumento de que tiene síntomas de probable Covid.

El presidente de la Junta de Gobierno, Humberto Prieto Herrera, dio a conocer lo anterior pero aclaró que: “en cuanto se alivie, en cuanto se aliviane, aquí lo esperamos para que rinda protesta”.

Y añadió: “Aquí no reprimimos, no perseguimos ni mucho menos vamos a coartar el derecho de que alguien tome protesta. El puede venir a tomar protesta en cuanto ya no tenga Covid. No queremos que nos contagie”.

En el caso del también diputado electo del PAN, Gerardo Peña Flores, recordó que no tomó protesta porque está inhabilitado por un año por la Contraloría Gubernamental.

Ante ello, la Diputación Permanente hizo una notificación a la Sala Regional Electoral, con sede en Monterrey, del Poder Judicial de la Federación, para que resuelva lo conducente.

“Si la Sala Regional nos ordena que le tomemos protesta, lo hacemos”, dijo.

‘No hay jiribilla, no hay trasfondo’

El también coordinador de la bancada de Morena fue insistente en que, “no hay jiribilla, no hay trasfondo (en la ausencia de los dos legisladores). Simplemente Ismael no vino porque dice tener un problema de salud y Gerardo Peña tiene una inhabilitación”.

“Hay que aclararlo para que no se malinterprete, para que luego la oposición no diga que los andamos persiguiendo”, refirió.

Prieto fue insistente en que la 66 legislatura no va a proteger a nadie como lo hicieron las que la antecedieron.

“No vamos a proteger a nadie. No vamos a usar la ley para perseguir a alguien. Nunca vamos a ser cómplices de la impunidad. Si a algunos personajes no les importa la ley o las instituciones no lo vamos a permitir”, señaló.

Prieto criticó las declaraciones del alcalde de Reynosa, Carlos Peña, cuando afirma que la persecución de que se duele Ismael García Cabeza de Vaca y Gerardo Peña, es la misma que el gobierno panista ejerció en su contra.

“Cuando te falta información y no preguntas surgen esas declaraciones” dijo.

‘Conflicto en Cabildo de Victoria, no es tema del Congreso’

Respecto al conflicto en el Cabildo de Victoria, donde sus integrantes se negaron a avalar el gabinete del ayuntamiento, Prieto Herrera dijo que “ese tema no ha llegado al Congreso”.

Consideró que los regidores deben ponerse de acuerdo y resolver el diferendo.

“Mientras no nos soliciten intervenir no tenemos injerencia. Ellos (los regidores) deben hacer lo conducente”, indicó.

