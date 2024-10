«No nos vamos a quedar con los brazos cruzados» asegura Prieto Herrera

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- No nos ganaron nada, somos respetuosos de las instituciones estemos de acuerdo o no, por lo pronto se le va a dar trámite pero no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, manifestó el Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado Humberto Prieto Herrera sobre la suspensión a su inhabilitación que presentó el diputado del PAN Gerardo Peña Flores para que le fuera tomada este día la protesta como integrante de las legislatura 66.

“Gerardo Peña acaba de presentar una suspensión al Congreso, es por el Tribunal Administrativo, nosotros siempre vamos a respetar la ley, independientemente que a veces vamos a llevar impugnaciones también a otras instancias, porque tampoco nos vamos a quedar con los brazos cruzados, tenemos derecho también a defendernos”, puntualizó.

“Hay un proceso ahí, es el proceso de la suspensión, se van a seguir los procesos y hay que esperar todo ese tema, por lo pronto ahorita hay que acatar las indicaciones que llegaron, ya después haremos lo conducente, recalcó.

☀️ También puede interesarte: Rinde protesta como diputado Gerardo Peña y asume coordinación de bancada del PAN

Entrevistado previo al inicio de la sesión pública ordinaria agendada para este miércoles, Prieto Herrera destacó que se le habrá de dar trámite a la suspensión y toma de protesta del diputado del PAN, sin embargo, dijo. “no hay nada del otro mundo”.

“Yo siempre he dicho que el Congreso del Estado es garante de tener respeto siempre a otros instituciones, se le va a dar trámite y listo, no hay nada del otro mundo”.

Sobre el caso del también diputado del PAN Ismael García Cabeza de Vaca, manifestó; “pues no sé, espero siga bien de salud y pronto venga aquí al Congreso a trabajar.