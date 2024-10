Harris afirma que mantendrá presión sobre Israel para lograr paz en Medio Oriente

La vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris afirmó que Estados Unidos no reducirá su “presión” sobre Israel y países de Medio Oriente para alcanzar un acuerdo sobre los rehenes y un alto el fuego en Gaza.

“Washington está trabajando con Israel en la ayuda humanitaria y «la necesidad de que se llegue a un acuerdo que libere a los rehenes y genere un alto el fuego. Y no vamos a dejar de ejercer esa presión sobre Israel y en la región, incluidos los líderes árabes”, dijo Harris al programa 60 Minutes de la cadena CBS.

No obstante, señaló que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, “no escucha”.

Monday, on a special election edition of 60 Minutes: Bill Whitaker sits down with Vice President Kamala Harris and Governor Tim Walz as the race for the White House enters its final month.

The Republican ticket declined 60 Minutes’ interview request, after initially accepting. pic.twitter.com/gUQiom97DJ

— 60 Minutes (@60Minutes) October 5, 2024