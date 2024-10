Hallan cementerio clandestino con 14 cuerpos en Reynosa

Julio Manuel Loya Guzmán

Reynosa, Tam.- La Unión de Colectivos de Tamaulipas confirmó el hallazgo de los restos de catorce personas en un cementerio clandestino localizado en una colonia popular de Reynosa, cerca del bulevar Hidalgo.

Irma Elvira Ramírez, representante de la agrupación, y María Teresa Molina, integrante del colectivo «Buscando tus Pasos», detallaron que los cuerpos fueron encontrados en un terreno baldío cercano al tianguis Los Muros, en un área que previamente funcionaba como basurero.

Localizan 14 cuerpos

Las labores de búsqueda, realizadas hace quince días, permitieron localizar 14 cuerpos, algunos de ellos carbonizados y aún sin identificar.

No obstante, el descubrimiento no se había hecho público debido a la espera de que la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas iniciara el proceso legal correspondiente, lo cual no ha ocurrido hasta la fecha.

Las madres buscadoras, al igual que el Colectivo Amor por los Desaparecidos, han acusado a la Fiscalía de Tamaulipas de negligencia en el procesamiento de los restos hallados.

“Encontramos fosas con cuerpos completos y continuamos buscando más sitios. La tragedia de las desapariciones forzadas afecta a muchas familias que siguen esperando justicia”, lamentó Ramírez, quien busca a su hijo desaparecido desde 2013.

“En colaboración con otras instituciones hemos encontrado muchos cuerpos, pero seguimos necesitando la identificación de los mismos, un proceso que depende de la Fiscalía”, subrayó.

Tanto ella como Teresa Molina, quien busca a su hijo desaparecido desde 2012, aseguraron que la lucha por localizar a más víctimas continúa, y adelantaron que ya han identificado nuevos puntos en Río Bravo, donde se prevé la exhumación de más restos en los próximos días.