Huracán Milton toma fuerza y vuelve a ser categoría 5

Este martes 8 de octubre, el huracán Milton se intensificó nuevamente a categoría 5 de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes, quienes monitorean al fenómeno en su trayectoria rumbo a Florida.

De acuerdo con la agencia, el huracán se re intensificó, información que compartieron por medio de una publicación para que los habitantes tomen sus precauciones.

Hurricane #Milton Advisory 15: Milton Back to Category 5 Strength. Florida Residents Should Get Their Families and Homes Ready And Evacuate If Told to Do So. https://t.co/tW4KeGe9uJ

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 8, 2024