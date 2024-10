Nobel de Química: Innovación en diseño y predicción de proteínas

Staff Ed.-

El Premio Nobel de Química 2024 fue otorgado a David Baker, Demis Hassabis y John M. Jumper por sus contribuciones en el diseño y predicción de la estructura de proteínas.

La Real Academia de las Ciencias Sueca anunció que Baker recibirá la mitad del galardón por su trabajo en diseño computacional de proteínas, mientras que Hassabis y Jumper compartirán la otra mitad por su avance en la predicción de estructuras proteicas.

David Baker, de la Universidad de Washington, logró en 2003 diseñar una proteína totalmente nueva y, desde entonces, ha desarrollado múltiples proteínas innovadoras a través de su software Rosetta.

Su equipo ha producido proteínas aplicables en vacunas, nanomateriales y sensores.

Por otro lado, Hassabis y Jumper, de Google DeepMind, utilizaron inteligencia artificial para calcular la estructura de todas las proteínas humanas y de prácticamente los 200 millones de tipos de proteínas conocidos en organismos de la Tierra.

