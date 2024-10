Rescatan a perrito abandonado y atado previo a la llegada de Milton

En medio del caos generado en Tampa, Florida ante la llegada del huracán Milton, autoridades locales llamaron a la población para pedirles que no abandonen a sus mascotas en sus viviendas, pues los animales también podrían verse afectados por las condiciones meteorológicas.

Mediante una publicación compartida en redes sociales, la Patrulla de Carreteras de Florida insistió a las personas a no abandonar a sus mascotas.

La publicación está acompañada por un video en el que se muestra el rescate de un perrito abandonado, el cual fue atado a una reja y estaba ladrando en medio de la lluvia, por lo que las autoridades se aproximaron hasta el can para rescatarlo.

FHP Troopers rescued a dog left tied to a pole on I-75 near Bruce B Downs Blvd this morning. Do NOT do this to your pets please… pic.twitter.com/8cZJOfkJL2

— FHP Tampa (@FHPTampa) October 9, 2024