Auroras boreales regresan a México

La tormenta solar que ataca a la Tierra este jueves ha provocado la aparición de las primeras auroras boreales en Europa, mismas que también podrían observarse en Canadá, Estados Unidos y México.

Según SkyAlert, exista una posibilidad de que los estados norteños de la República observen este tipo de fenómenos luminosos, aunque esto dependerá de un buen ojo fotográfico.

“De acuerdo al Space Weather Predicion Center de la NOAA, se pronostica una tormenta geomagnética G4 (severa) que estaría generando auroras en latitudes medias y bajas durante el 10 y 11 de octubre. En México podrían ser «visibles» en estados del norte, pero mediante fotografías de larga exposición”, indicó.

La región norte de México la constituyen las siguientes entidades: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.

SkyAlert precisó que las auroras boreales podrían verse esta misma noche de jueves en latitudes medias a bajas, por lo que recomendó preparar las cámaras.

No obstante, se espera que este fenómeno no tenga el mismo impacto que el del pasado mes de mayo, cuando aparecieron auroras boreales en gran parte de territorio mexicano.

Aurora right now in north cap, Norway!!@landon_wx@theauroraguy@TamithaSkov pic.twitter.com/OUdR7tVC0B

— 3DDaniel (@3DDaniel1) October 10, 2024