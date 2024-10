Empleado arroja obra de arte a la basura; la confundió con deshechos

Staff Ed.-

El Museo de Arte Lisser (LAM) en los Países Bajos recuperó una obra de arte que fue accidentalmente arrojada a la basura por un trabajador que la confundió con desechos.

La pieza, creada por el artista Alexandre Lavet en la década de 1980, representa dos latas de cerveza vacías y es parte de una exhibición que rinde homenaje a los objetos cotidianos.

El error fue detectado a tiempo por la curadora Elisah van den Bergh, quien organizó una búsqueda antes de que la basura fuera eliminada.

La obra fue limpiada y reubicada en un lugar más visible dentro del museo.

El museo destacó que el trabajador actuó de buena fe y no enfrentará consecuencias.

One man’s art is another man’s trash…

🥫A Dutch museum has recovered one of its artworks that looks like two empty beer cans after a staff member accidentally threw it in the bin.

➡️https://t.co/4YCbbyr4qS pic.twitter.com/ee7FOLeNIc

— Euronews Culture (@euronewsculture) October 8, 2024