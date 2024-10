Staff ED

La Sala Regional Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en Monterrey, le confirmó a Ismael García Cabeza de Vaca, que ya es diputado en funciones de la 66 legislatura del Congreso del Estado.

Lo anterior, al resolver fundado un incidente de incumplimiento de sentencia promovido por el mismo legislador panista.

García Cabeza de Vaca se quejó de que la presidenta de la mesa directiva no dio cumplimiento a la sentencia de la misma Sala Regional, dictada el pasado 4 de octubre, a través de la cual le ordenó tomarle protesta vía remota o semipresencial.

Al respecto, el tribunal federal le aclaró que, en la misma sentencia se estableció que si después de 24 horas no se le tomaba protesta, en automático adquiría la calidad de diputado en funciones, y podrá ejercer sus atribuciones y sumarse a los trabajos legislativos.

Pese a lo anterior, el hermano del exgobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, no ha asistido a ninguna de las tres sesiones ordinarias que ha celebrado la legislatura.

El coordinador de la bancada del PAN, Gerardo Peña Flores, asegura que no ha hablado con su compañero, pero insiste en que, “ se va a presentar en su momento”.

Consultados sobre el tema, algunos diputados consideran que Cabeza de Vaca no se ha presentado a sesionar porque se siente inseguro de que tenga fuero constitucional.

“Tiene temor de que lo detengan. Por eso no viene. Por eso promovió el incidente de incumplimiento de sentencia, para que la Sala Regional le confirme, como lo hizo, que ya es diputado en funciones” señaló un legislador que pidió el anonimato.