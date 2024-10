Staff Ed.-

La organización japonesa Nihon Hidankyo ha sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2024 por su trabajo en pro de un mundo libre de armas nucleares.

El Comité Noruego del Nobel destacó los esfuerzos de esta organización para evitar el uso de armas nucleares, subrayando el valor de los testimonios de los supervivientes de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, conocidos como hibakusha.

El premio rinde homenaje a los hibakusha, quienes, a pesar de su sufrimiento, han utilizado su experiencia para promover la paz.

El Comité del Nobel señaló que estos supervivientes ayudan al mundo a comprender el devastador impacto de las armas nucleares, contribuyendo a la esperanza de un futuro sin estas armas.

BREAKING NEWS

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2024 #NobelPeacePrize to the Japanese organisation Nihon Hidankyo. This grassroots movement of atomic bomb survivors from Hiroshima and Nagasaki, also known as Hibakusha, is receiving the peace prize for its… pic.twitter.com/YVXwnwVBQO

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 11, 2024