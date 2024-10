‘La Chupitos’ reaparece y revela que padece una triste enfermedad: «No hay cura»

Liliana Arriaga, mejor conocida como ‘La Chupitos’, tuvo en reciente encuentro con la prensa. Además de revelar que prepara un proyecto junto a Kuno Becker, también dio más detalles de su vida personal. La comediante habló sobre una enfermedad que le fue detectada, expresando que se sigue medicando por culpa del síndrome seco.

“Es el síndrome de Sjögren o síndrome seco. Ya no me salen lágrimas, me falta mucha saliva, mi nariz ya también está seca. Se te va secando todo por dentro, por así decirlo”, reveló la actriz mexicana, añadiendo que esta enfermedad le impide llorar y soltar lágrimas como otras personas.