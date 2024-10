Se registra sismo magnitud 5.0 en Guerrero

El Servicio Sismológico Nacional (SSN), encargado de monitorear e informar sobre los movimientos sísmicos en nuestro país, reportó hoy 12 de octubre de 2024 un temblor al sureste de Petatlán, Guerrero.

SISMO Magnitud 5.0 Loc 34 km al SURESTE de PETATLAN, GRO 12/10/24 15:53:05 Lat 17.28 Lon -101.10 Pf 13 km pic.twitter.com/FgLf4DvSoW — Sismológico Nacional (@SSNMexico) October 12, 2024



Reportan sismo

El sismo tuvo lugar a las 15:53 horas, en Petatlán, Guerrero, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, que informó que la magnitud fue de 5.0 y, de acuerdo a usuarios de redes sociales, fue perceptible en la CDMX.

El movimiento telúrico fue perceptible en lugares como el centro de Puebla, Michoacán y la capital del país, no obstante, no se activó la Alerta Sísmica, pues de acuerdo con la información publicada por la cuenta @SASMEX, la estimación de energía en los primeros segundos no superó los niveles preestablecidos.

#Sismo detectado el 12-oct-24 a las 15:53:13 hrs. NO AMERITÓ ALERTA SÍSMICA porque la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos. Sensor cercano: Costa de #Guerrero a 3 km al sur de #Papanoa #TenemosSismo — AlertaSísmica SASMEX (@SASMEX) October 12, 2024

Tras el sismo, usuarios compartieron videos de cómo lo vivieron y aunque el movimiento fue muy leve, tomó por sorpresa a los capitalinos.

Por ello, algunos compartieron videos de objetos que cuelgan sobre sus techos moviéndose durante el temblor y si bien no hubo daños, sí provocó el movimiento de algunos edificios ubicados en alcaldías como Tláhuac.