Un tiroteo se desató cerca del lugar en el que se celebraba el regreso a clases de la Universidad de Tennessee, dejando como saldo preliminar una persona sin vida y nueve más lesionadas, señalan los reportes.

A través de su cuenta oficial de X, el Departamento de policía del área metropolitana de Nashville informó que los hechos ocurrieron sobre las calles de Jefferson St y 27th Ave N.

Se presume que el ataque ocurrió alrededor de las 17:00 horas del sábado, en una calle en la que se realizaba un desfile de bienvenida de la institución educativa.

BREAKING: Multiple victims have been injured following a shooting on Jefferson St & 27th Ave N. The scene is secure. All victims are at area hospitals.

Media staging area is at Meharry & Alameda St. pic.twitter.com/V6c12PHdGa

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) October 12, 2024