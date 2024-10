Director de ‘Yo, Robot’ acusa a Elon Musk de robar sus diseños

Recientemente, Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX, presentó su nueva línea de robots humanoides, Optimus, junto con una serie de vehículos autónomos conocidos como ‘Robotaxis’.

Ante esto, las reacciones no se hicieron esperar, destacando los comentarios de Alex Proyas, director de la película ‘Yo, Robot’ por supuestamente robar sus diseños.

Hace unos días, Elon Musk mostró su nueva versión de robots humanoides, llamados Optimus, y su línea de ‘Robotaxis’, vehículos autónomos diseñados para revolucionar el transporte.

Estos robots con rostro cristalino y cuerpo blanco, así como los vehículos causaron un gran revuelo en el mundo tecnológico, llevando a las comparaciones y las críticas.

La controversia aumentó cuando el cineasta Alex Proyas hizo un llamado a Musk en X, pidiéndole que le devolviera sus diseños, argumentando que los nuevos productos de Tesla son muy similares a los robots y vehículos que aparecen en su filme.

«Oye, Elon. ¿Me puedes devolver mis diseños, por favor?», escribió el artista.

Hey Elon, Can I have my designs back please? #ElonMusk #Elon_Musk pic.twitter.com/WPgxHevr6E

— Alex Proyas (@alex_proyas) October 13, 2024