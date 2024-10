Facultarán a Junta de Gobierno para convocar a sesiones con un tiempo mínimo ¡de seis horas!

Por Rogelio Rodríguez Mendoza.

Con cuatro votos a favor y dos en contra, la Comisión de Estudios Legislativos dictaminó a favor reformas a la ley interna del Congreso del Estado, para que la Junta de Gobierno pueda convocar a sesiones hasta con un tiempo mínimo de seis horas.

Lo anterior, como parte de una iniciativa de decreto impulsada por las bancadas de Morena, Partido del Trabajo (PT), y Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Las adecuaciones legislativas recaerían en los artículos 28 Quinquies y el 83, numeral seis de la ley organizacional del Congreso.

En la exposición de motivos, los promoventes argumentan que el objeto de las reformas es modernizar y optimizar el trabajo legislativo en Tamaulipas, tomando en cuenta de que los Congresos se han transformado de manera gradual.

Al defender el dictamen, el morenista, Armando Zertuche Zuani, dijo que: “la herramienta en revisión no tiene un condicionamiento de horarios”.

“No hay, de ninguna manera, una iniciativa con la intención de ser dictatorial. Simplemente se trata de darle a la Junta de Gobierno una nueva facultad que se revela ante la nueva dinámica legislativa, para que el Congreso tenga esa capacidad de convocar a sesiones en horarios más flexibles” indicó.

Los diputados del PAN, José Abdo Shekaiban y Marina Ramirez, se opusieron a la iniciativa por considerar que “es muy peligroso”.

Recordó que hay diputados que viven en Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y Tampico, por lo que llamarlos a sesión con solo seis horas de anticipación es muy poco.

“Por eso mi voto es totalmente en contra…” indicó Ramírez.

Por su parte, Shekaiban consideró que la iniciativa tiene una “laguna”, porque señala que las sesiones podrán convocarse con mínimo seis horas de anticipación o el tiempo necesario.

“¿Quién va a determinar cual es el tiempo necesario?”, cuestionó.

A su vez, la presidenta del órgano legislativo, Judith Katalyna Méndez Cepeda, consideró que en el ejercicio de su responsabilidad como diputados no hay horarios.

“Hay que organizarnos con las distancias. Estar más tiempo en la capital. Las agendas personas no pueden predominar sobre la agenda legislativa”, pretextó la diputada de Movimiento Ciudadano (MC).

Se prevé que el dictamen sea llevado ante el Pleno legislativo en la sesión ordinaria a celebrarse este martes.