“Gracias a Dios, estoy vivo”: Verástegui

“Gracias a Dios, estoy vivo”, dijo, con voz entrecortada, el diputado local del PAN, Vicente Verástegui, al narrar el fallido secuestro del que fue víctima la tarde del pasado viernes, en un rancho de su propiedad, en Xicoténcatl.

Durante una entrevista del programa, “Ciro por la mañana”, que conduce en Radio Fórmula, Ciro Gómez Leyva, el legislador narró a detalle el atentado del que fue víctima.

Contó que, la tarde del viernes, poco antes de las 6 de la tarde, acudió a una parcela de caña en el rancho “Lupita”, de su propiedad. Viajaba en su camioneta, con dos amigos.

Cuando estaban en el lugar vieron a tres hombres en motocicletas, que portaban armas largas, y luego se les sumó un auto Jetta.

Relató que los hombres dispararon a la camioneta, por lo que ante ello su chofer echó de reversa a toda velocidad para escapar, pero el vehículo se “enbancó”,

“Bájese usted…”, me dijeron mis compañeros, por lo que corrí entre la parcela de caña.

Mientras corría, los agresores le dispararon con un arma de grueso calibre, mientras alguien gritaba “vayan por ese cabrón”.

“Escuchaba más voces que decían que fueran por un Dron. Yo seguí corriendo entre el lodo y el agua de la parcela”, explicó.

Estuvo escondió varias horas entre el cañaveral. Dejo de escuchar a los atacantes y más tarde oyó la sirena de una patrulla. Vio que era una unidad de la Guardia Estatal.

“Pero no quise salir porque no me sentía seguro”, narró. En vez de ello, siguió caminando entre la parcela.

Cruzó una brecha y entró a otro rancho de su propiedad. Se dirigió a una zona de monte, y se escondió entre unos mezquitas, donde sabe que no entran camionetas.

“Conozco muy bien el lugar. Ahí no entran camionetas”, detalló.

Ahí pasó la noche. Como a las 6 de la mañana del sábado, camino hasta la zona del basurero de Xicoténcatl. Se escondió entre el zacate a esperar que pasara alguien conocido, en quien pudiera confiar.

Dejó pasar varios vehículos hasta que vio un camión de volteo, de su propiedad, con varios de sus trabajadores.

“El que manejaba era un trabajador al que le decimos “La Cola”. Les grite. Me vieron. Se regresaron rápido y me subieron al camión para llevarme al rancho, con mi familia”, continuó.

Y añadió: “Ya en la casa me sentí a salvo. Al primero que le hablé para avisarle fue a mi hermano Cesar, (El Truko).

Con la voz quebrada, al borde del llanto, se dijo agradecido con Dios por estar vivo.

“Gracias a Dios estoy vivo. Dios es quien nos quita la vida”, explicó, emocionado.

Ante una pregunta, Verástegui no supo precisar si lo suyo fue un intento de secuestro o intento de asesinato.

“Cuando corrí me dispararon 28 ocasiones con una arma larga. Pienso que era una R-15. Fueron hallados 29 casquillos”, refirió.

El panista hizo un reconocimiento a la Secretaría de la Defensa Nacional, a las autoridades federales y estatales, que desplegaron un operativo de búsqueda inmediatamente después de que se supieron los hechos.

