James Gunn revela foto de ‘Krypto’ en Superman: Legacy

La anticipación por la película Superman: Legacy sigue creciendo con cada nuevo detalle revelado y en esta ocasión, el director James Gunn, mostró la primera foto de Krypto, la mascota de ‘El hombre de acero’.

En una publicación en redes sociales, James Gunn presentó la primera imagen oficial de Krypto, la mascota de Clark Kent. En la foto, se puede ver a David Corenswet sentado sobre el suelo y vistiendo el icónico traje azul con capa roja.

A su lado se encuentra un perro de pelaje blanco y con un collar amarillo, mirándolo fijamente, mientras que en el fondo se muestra el planeta Tierra girando rápidamente.

Krypto arrives on screens in Superman this summer. Krypto was inspired by our dog Ozu, who we adopted shortly after I started writing Superman. Ozu, who came from a hoarding situation in a backyard with 60 other dogs & never knew human beings, was problematic to say the least. He… pic.twitter.com/zw8rVqv0n0

— James Gunn (@JamesGunn) October 15, 2024