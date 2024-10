Diseños simples para tus uñas

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 16, (Agencias)

Las uñas largas son hermosas, no se puede negar. Y cuando se trata de lograr un look de uñas de octubre con un toque de brujería, podrías pensar que son una necesidad. Pero no es así.

Hoy en día, con los largos más funcionales dominando, las uñas cortas de Halloween están en su auge. Para demostrarlo, aquí te compartimos tres diseños sencillos y espeluznantes que no necesitan un largo “alocado”.

1.- Uñas minimalistas de fantasmas

Si prefieres unas vibras de Halloween lindas y acogedoras, la artista de uñas Leslie Ayala, fundadora de Nail Witch Studios en Miami, sugiere un mani de fantasmas felices.

La base va transparente, puedes añadir algunos puntos de color o brillo, pero lo principal (obviamente) es el diseño de los fantasmas. Tú eliges el diseño de este ser “spooky”, pueden ser tiernos o más “dark”.

2.- Uñas con confeti de Halloween

¿Deseas algo más tierno? “Este mani de Halloween siempre es fácil para cualquier vibe que tengas”, dice Ayala. “Este look de confeti es genial para añadir un poco de color a una uña nude”.

Aquí también sumas la tendencia de mini diseños (no olvidemos a Hailey Bieber con sus mini frutas o a Kyle Jenner con minu verduras), mismos que pueden hacerse a través de stickers. Usa arañas, calaveras, fantasmas, o demás cosas alusivas a la fecha.

3.- Uñas en vacío nublado

Este creativo look de uñas cortas de Halloween nos recuerda a “E.T.” y prácticamente a todas las películas de hombres lobo. “A veces, los diseños más simples pueden ofrecer esa sensación espeluznante”, señaló Ayala.

Para este look necesitas hacer un borde negro alrededor de toda la uña, antes pon una capa de tono blanco (así se recrea un vacío en el centro), no tiene que quedar perfectamente delineado pues el punto es que tengan un aire de descuido.