Horror en Veracruz: Hombre pasea con cabeza de perro colgada al torso

Staff Ed.-

El martes 15 de octubre, un hombre fue visto caminando por la colonia Amapolas en Veracruz con la cabeza de un perro colgada en su torso, causando asombro entre los residentes y comerciantes locales.

El hecho fue grabado por cámaras de seguridad y teléfonos móviles, mientras el hombre deambulaba e incluso intentó entrar a una casa.

Tras no lograrlo, dejó la cabeza del animal en la banqueta y se sentó por un momento.

Comerciantes de la zona confrontaron al hombre, quien explicó que planeaba alimentarse del animal.

Tras comportarse de forma agresiva, abandonó los restos del perro en la calle y desapareció del lugar.

Los vecinos, quienes aseguran haber visto al sujeto en días previos, desconocen si es residente de la colonia.

La policía fue alertada, pero no pudo localizarlo tras patrullar varias calles.

🚨‼️MALD!T0 ENFERM0 DROGADICTO‼️🤬 "ME LO LLEVO A MI CASA PORQUE ME LO VOY A COMER"🤮🐶 INDIGENTE MAT4 A PERRITO Y SE COME SU CAB3ZA EN VERACRUZ🚨⚠️

📌 Este martes, un indigente drogadicto fue visto dándole mordiscos a la cabeza de un perro que traía colgando en uno de sus… pic.twitter.com/VyyBhcOY3M

— Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) October 16, 2024