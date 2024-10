LOS ÁNGELES, California, octubre 16, (Agencias)

La pijamada más glam del mundo de la moda finalmente está aquí, hablamos del Victoria’s Secret Fashion Show. Después de una larga espera y una interrogante enorme sobre qué pasaría en este show, el día de ayer el Empire State se iluminó de rosa como un recordatorio de que el gran día por fin llegó.

Por eso, para celebrar este comeback y entender mejor por qué el show es tan icónico, te dejamos una lista de curiosidades que te harán ver el desfile (que ha generado un debate en redes sociales) desde otras perspectivas.

La primera pasarela y el inicio de una tradición

El uno de agosto de 1995, en el Plaza Hotel de Nueva York, se llevó a cabo el primer Victoria’s Secret Fashion Show. Sin una cobertura mediática extraordinaria, música en vivo, ni los icónicos ángeles, el evento se llevó a cabo como un desfile que, se pensaba, sería uno más.

Modelos como Valerie Jean Garduno, Stephanie Seymour e Ingrid Seynhaeve desfilaron con lencería clásica y conservadora sobre una pasarela sobria y elegante. Sin embargo, los accesorios atrevidos de las modelos, poco a poco construyeron el ADN del show.

Los ángeles de VS no nacen, se hacen

Aunque hoy no podemos imaginar un desfile de Victoria’s Secret sin sus icónicas alas, la realidad es que no siempre formaron parte del show, ni todas las modelos son “angels”. De acuerdo con el sitio oficial de VS fue en 1998, tres años después de la primera edición, cuando las alas se integraron dentro de los looks del desfile para representar a la modelo estelar, en ese momento, Tyra Banks.

Unas grandes alas conllevan una gran responsabilidad

Aunque hoy en día todas las modelos pueden o no llevar alas (no importa quién sea), las de mayor tamaño se reservan únicamente para las ángeles oficiales, es decir, las embajadoras de la marca que fueron meticulosamente elegidas para representar a VS.

Más que un simple accesorio, las alas son un símbolo del compromiso entre las modelos y la firma: una vez que te conviertes en ángel, difícilmente se va a desvincular tu imagen de la marca y viceversa.

Gira de ángeles

A inicios de los años 2000, el evento se promocionaba mediante giras y el branding de los aviones, autobuses y barcos exclusivos donde se transportaban a los ángeles. Con lemas como “Victoria’s Secret Angels Across America” y “Here comes the Angels”, se hacían los primeros vistazos de las modelos y del show.

Y no es por nada, pero tiene todo el sentido del mundo que antes de la digitalización de la publicidad este tipo de estrategias fueran el hit, especialmente porque ver a las modelos face-to-face era casi imposible.

Bonitas, pesadas y artesanales: así son estas alas

Una de las cosas que más nos gustan del desfile son las majestuosas alas que nos roban el corazón. Pero, ¿sabías que se necesitan al menos 400 horas de trabajo a mano para hacer cada par?, además están hechas es chapado de oro; también son muy pesadas, el peso máximo lo llevó Heidi Klum en 2003, cuando lució unas alas de 40 libras (18 kilos).

El Fantasy Bra

Confeccionado con cristales Swarovski, piedras preciosas y diamantes, el Fantasy Bra es la pieza estelar de cada colección. Con un valor que no baja del millón de dólares, transforma un simple bras en una pieza de joyería sumamente valiosa.

Los más costosos han sido lucidos por Gisele Bündchen y Heidi Klum, entre los cuales destacan: Heavenly Star Bra (2001) y Sexy Splendor Fantasy Bra (2005) valuados en 12.5 millones de dólares; y Red Hot Fantasy Bra (2000), la lencería más costosa de la historia valuada en 15 millones de dólares.

Música + Moda = Viral

Al igual que el halftime show del Super Bowl, el show de música en vivo del VSFS es uno de los momentos más comentados. Pero también, una jugada mercadológica muy eficaz para atraer público a un mundo que se concibe como “cerrado” o exclusivo, precisamente como sucede en el Super Bowl.

¿Quién puede olvidar el romántico beso que Adam Levine le plantó a su ex novia, Anne Vyalitsyna, mientras cantaba? ¿O cuando Elsa Hosk accidentalmente le dio un «alazo» a Ariana Grande? Y, por supuesto, ¿cuándo Lady Gaga cantó con unos tacones de 30 cm de alto y un sombrero de más de un millón de dólares?

Llegó al internet y la televisión

Fue en 1999 cuando el famoso desfile se transmitió en internet. A pesar de que esta no era una forma convencional, la firma innovó en hacer de este evento un fenómeno mediático en el que dos millones de internautas se conectaron al sitio oficial de la marca. Como resultado, además de un éxito rotundo, las paginas colapsaron en el proceso. En 2001, el evento fue transmitido en televisión alcanzando su punto máximo de raiting con 12 millones de espectadores.