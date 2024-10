Nadie por encima de la ley; Prieto sobre el tema Gattás

Staff ED

Cd. Victoria, Tam.- El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Humberto Prieto Herrera, aseguró que no serán comparsa de nadie, y ninguna persona estará por encima de la ley, al referirse al caso del alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez.

En entrevista previo a la sesión ordinaria, Prieto aseguró que el Congreso está siguiendo el cause que marca la ley en torno a la solicitud de 16 regidores del Ayuntamiento para destituir al presidente municipal.

Tenemos que ser objetivos en este tema

“No vamos a prejuzgar en este tema, no vamos a sacar una conclusión antes de tiempo, tenemos que ser muy objetivos en este tema, por eso se le solicitó a esta persona que venta o que envíe su declaración o lo que a derecho le convenga a él”, añadió.

“Lo que si te puedo decir es que si hay algún tema fuera de la ley también se van a tomar cartas en el asunto, aquí no importan colores y nada, como lo dije ayer, sin embargo, hay que hacer el proceso correspondiente y de manera muy objetiva”, enfatizó.

Dijo además que este jueves los notificadores del Congreso acudirán a la presidencia municipal para notificar al alcalde y en caso de no localizarlo, la notificación la entregarán al personal de su oficina.

Finalmente Prieto Herrera señaló que serán los diputados de las comisiones unidas de asuntos municipales y gobernación, quienes determinen si la solicitud de los regidores es procedente, pero antes deberán analizar la respuesta del todavía jefe edilicio.

Deberá comparecer ante Congreso en un plazo de 3 días

El alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez deberá comparecer de manera personal al Congreso del Estado dentro de un plazo de tres días para que se le dé cuenta del oficio donde 16 regidores solicitan su remoción, aclaró la diputada local de Morena Úrsula Salazar Mojica.

“Dar cuenta del oficio que llegó aquí al Congreso del Estado por parte del cabildo y platicar sobre el asunto de cómo se ha llevado la situación en el municipio, refirió.

La Presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso del Estado detalló que se le notificó al Presidente Municipal para que acuda de manera personal.

“Se le notificó de manera que vinieron de manera personal”, detalló.

Una vez que comparezca se tomará una determinación

Salazar Mojica mencionó que una vez que comparezca el Presidente Municipal de Victoria se tomará una determinación para definir la ruta a seguir, ya que el procedimiento todavía está en estudio, debido a que no existe un antecedente al respecto.

“El proceso es lo que vamos a platicar ahorita en previa, no quisiera adelantar mucho, al menos en la legislatura pasada no se dio, no traigo la ruta de cómo se llevan las cosas pero hemos estado estudiando parte de la ley de responsabilidades a los funcionarios para ver bien la ruta que se tiene que tomar, por eso no quisiera adelantarme de explicar el procedimiento”.

Lo que sí, dijo, es esperar que acuda Gattás Báez a desahogar el citatorio.

“Vamos a ver el paso que sigue, que es que él se presente, son tres días hábiles para que él venga a presentarse una vez notificado, ahorita corroboro si ya fue notificado el Alcalde y de ahí tomar el tiempo que marcamos en el acuerdo”.

En el tema de la denuncia que presentaron los síndicos y regidores del Cabildo local ante la Fiscalía Anticorrupción en contra del Alcalde de Victoria, Salazar Mojica dijo; “ese es otro tema también”.

“Dentro de lo que estamos haciendo esta semana hoy entrevistamos a los posibles que puedan llegar a ocupar este encargo y vamos a ver si en esta semana de una vez ya mandamos a Pleno este dictamen donde van hacer la propuesta del próximo Fiscal Anticorrupción, entonces sí es un tema que también está ahí pendiente”, mencionó.

Por último, Salazar Mojica recalcó; “por eso no quiero adelantarme tampoco a dar la ruta porque creo que hay que ver bien a qué instancias se tiene que llevar a cabo”.

